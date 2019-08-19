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РИА Новости

С режиссера Васильева сняли подозрения в участии в беспорядках в Москве

18:05 19.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Следствие сняло подозрения в участии в массовых беспорядках с режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, страдающего от диабета, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
"Сегодня истекает срок, когда следствие могло предъявить ему обвинение. Он явился в СК, ему вернули его вещи, обвинение предъявлено не было. Таким образом, он автоматически переходит в статус свидетеля. Состояние здоровья у него хорошее, сегодня он выписывается, а завтра выходит на работу", - рассказал защитник.
Васильева задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве. После непродолжительного пребывания в изоляторе временного содержания (ИВС) и жалоб на плохое самочувствие страдающего диабетом режиссера телеканала "Доктор" госпитализировали, позднее он был выписан, но вскоре снова вернулся в больницу. Суд не стал арестовывать Васильева, вернув ходатайство следствию без рассмотрения.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Около 1,7 тысячи человек задержали в ходе них за различные административные нарушения, 14 стали фигурантами уголовных дел.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
7610320
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Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Забавно... :) Диабет не мешает шляться по митингам, зато не плохо предохраняет от пребывания в изоляторе. (ИВС)
19 августа, 18:58
БНБрутал Натурал
2890011
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