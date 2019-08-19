С режиссера Васильева сняли подозрения в участии в беспорядках в Москве

"Сегодня истекает срок, когда следствие могло предъявить ему обвинение. Он явился в СК, ему вернули его вещи, обвинение предъявлено не было. Таким образом, он автоматически переходит в статус свидетеля. Состояние здоровья у него хорошее, сегодня он выписывается, а завтра выходит на работу", - рассказал защитник.