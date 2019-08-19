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РИА Новости

В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц

18:04 19.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с 226 пассажирами, вылетая 15 августа из подмосковного "Жуковского", после отрыва от взлетно-посадочной полосы столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели привело к значительным перебоям в их работе, и лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помогли амбулаторно. Президент России присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
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"Орнитологическая безопасность – это элемент системы безопасности полетов. И у нас ни в одном аэропорту нет уровня ниже, чем требует ИКАО. Есть более жесткие требования, но ниже – нигде нет", - сказал Юрчик.
Он добавил, что система орнитологической защиты налажена, требования рассчитаны, но "бывает стечение обстоятельств". По словам замминистра, невозможно создать условия, при которых в радиусе аэродрома не будет птиц.
"Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами, система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц. Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё – невозможно ничего сделать. Самолет набрал определенную высоту, и там уже невозможно создавать систему защиту", - пояснил Юрчик.
По его словам, можно создавать только системы непривлечения птиц, например закрывать свалки. "Вы же помните, ЛИИ имени Громова обращался к властям, что они как операторы обеспокоены (скоплением птиц вокруг "Жуковского" - ред.). Но то ли не успели среагировать, то ли кто-то отнесся халатно... Мы сейчас дополнительно проверяем (ЛИИ им. Громова – ред.) как аэродром гражданской авиации, он ведь выполняет нормы и требования как гражданской авиации, так и экспериментальной", - отметил замминистра.
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"Мы вот сейчас смотрим внимательно, досконально как аэродром гражданской авиации. Но то, что он получил сертификат, это было проверено. И ясно, что он выполняет все требования орнитологической защиты. Создать что-то универсальное, абсолютно безопасное достаточно трудно. Птицы попадают достаточно часто и в двигатели, и в обтекатели, и даже в лобовые стекла. Но самолет проходит отдельные испытания на попадание птиц", - добавил замглавы Минтранса.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомМеждународная организация гражданской авиацииМинистерство транспорта РФУральские авиалинииМосковская областьРоссияОбщество
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