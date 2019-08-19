В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Орнитологическая защита российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО), но начиная с определенной высоты абсолютной защиты от птиц быть не может, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с 226 пассажирами, вылетая 15 августа из подмосковного "Жуковского", после отрыва от взлетно-посадочной полосы столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели привело к значительным перебоям в их работе, и лайнер был вынужден совершить жесткую посадку на поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помогли амбулаторно. Президент России присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.

"Орнитологическая безопасность – это элемент системы безопасности полетов. И у нас ни в одном аэропорту нет уровня ниже, чем требует ИКАО. Есть более жесткие требования, но ниже – нигде нет", - сказал Юрчик.

Он добавил, что система орнитологической защиты налажена, требования рассчитаны, но "бывает стечение обстоятельств". По словам замминистра, невозможно создать условия, при которых в радиусе аэродрома не будет птиц.

"Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами, система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц. Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё – невозможно ничего сделать. Самолет набрал определенную высоту, и там уже невозможно создавать систему защиту", - пояснил Юрчик.

По его словам, можно создавать только системы непривлечения птиц, например закрывать свалки. "Вы же помните, ЛИИ имени Громова обращался к властям, что они как операторы обеспокоены (скоплением птиц вокруг "Жуковского" - ред.). Но то ли не успели среагировать, то ли кто-то отнесся халатно... Мы сейчас дополнительно проверяем (ЛИИ им. Громова – ред.) как аэродром гражданской авиации, он ведь выполняет нормы и требования как гражданской авиации, так и экспериментальной", - отметил замминистра.