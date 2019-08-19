Экс-главу "Газпром межрегионгаз Пятигорск" обвинили в крупном мошенничестве

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бывшего генерального директора компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" обвиняют в хищении более 1 миллиарда рублей, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Пятигорск". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый более двух лет предоставлял налоговые декларации и бухгалтерские документы с ложными данными, благодаря чему возмещал денежные средства от налога на добавленную стоимость.

"В период с марта 2013 г. по май 2015 г. указанное лицо, используя свое служебное положение, представляя в инспекцию ФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края налоговые декларации и бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения об объемах и стоимости реализованного обществом газа, незаконно возмещал денежные средства от налога на добавленную стоимость, тем самым похитив из бюджета Российской Федерации свыше 1 миллиарда рублей", - заявили в Генпрокуратуре.

По информации с сайта "Газпром межрегионгаз Пятигорск", в этот период компанию возглавлял Аркадий Деревянко.

Деньги бывший гендиректор использовал в коммерческой деятельности организации. Причиненный ущерб во время следствия был полностью возмещен.