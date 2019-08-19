Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T17:54Z
https://ria.ru/20190819/1557646544.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/118411/98/1184119855_0:13:872:504_1036x0_80_0_0_d5c595fb40076a9a710ec80a62b5eaa5.jpg
РИА Новости

На Урале начали проверку информации о массовом заболевании в санатории

17:54 19.08.2019
353
© РИА Новости / Алексей ДаничевЭмблема Роспотребнадзора
Эмблема Роспотребнадзора
© РИА Новости / Алексей Даничев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало проверку информации о массовом заболевании кишечной инфекцией в санатории "Талый Ключ" в поселке Сосновый Бор, сообщает управление в понедельник.
Число заболевших ведомство не уточняет.
"По поступившей из СМИ информации о случаях кишечной инфекции среди детей, отдыхающих в санаторном лагере круглогодичного действия "Талый ключ" (Артемовский район, поселок Сосновый Бор), управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
В ходе расследования отобран материал от заболевших, сотрудников пищеблока, на исследования взяты пробы воды и других материалов.
Ситуация находится на контроле у руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области, отмечает ведомство.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Вчера, 15:48РИА Новости
Онищенко прокомментировал случаи отравления растительным маслом
000010
Обсудить 0
РоспотребнадзорСвердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Патриарх Константинопольский Варфоломей
В РПЦ допустили, что патриарх Варфоломей решил объединить всех раскольников
РИА
Новости
Молоток и наручники на столе у судьи
Жительницу Кирова, зарезавшую двухлетнего сына, арестовали на два месяца
Уголовные дела
Экс-главу "Газпром межрегионгаз Пятигорск" обвинили в крупном мошенничестве
Новый вид грибов, открытый каталонскими микологами
В Каталонии открыли новый вид грибов
Лента
новостей
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Хан-Шейхун
Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ
Гульнара Каримова
Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой
В Лопатках цыганские дома охраняет полиция
Суды продлили арест всем фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке
Дети в детском саду
В Госдуму внесли поправки о приоритетном приеме братьев и сестер в детсады
Таблетки
Прокуратура отменила решение завести дело о покупке "Фризиума" для ребенка
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве
"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
07:47Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана
07:39В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
Лента новостейМолния