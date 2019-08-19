На Урале начали проверку информации о массовом заболевании в санатории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало проверку информации о массовом заболевании кишечной инфекцией в санатории "Талый Ключ" в поселке Сосновый Бор, сообщает управление в понедельник.

Число заболевших ведомство не уточняет.

"По поступившей из СМИ информации о случаях кишечной инфекции среди детей, отдыхающих в санаторном лагере круглогодичного действия "Талый ключ" (Артемовский район, поселок Сосновый Бор), управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

В ходе расследования отобран материал от заболевших, сотрудников пищеблока, на исследования взяты пробы воды и других материалов.