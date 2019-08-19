Почти 200 сотрудников покинули "Тролзу" после объявления о сокращении штата

САРАТОВ, 19 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (Саратовская область), приступивший к сокращению штата, с начала июня покинули 198 сотрудников, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь министерства занятости, труда и миграции области Елена Григорьева.

"Тролза" с 14 марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"С начала июня по причине сокращения штата высвобождено 179 работников предприятия, в том числе 69 пенсионеров. По сведению кадровой службы ЗАО "Тролза", на 19 августа уволились по собственному желанию и соглашению сторон 19 работников из числа получивших уведомления о высвобождении", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, по данным на понедельник, в центр занятости за содействием в трудоустройстве обратились 153 человека, в том числе 68 пенсионеров.

"Гражданам, состоящим на учете, предоставляются государственные услуги по профессиональной ориентации, информированию о ситуации на рынке труда, содействию в поиске подходящей работы и так далее. Ежедневно специалистами службы занятости проводится анализ соответствия профилей вакансий профессионально-квалификационному составу высвобожденных граждан", - рассказала Григорьева.

Она уточнила, что в настоящее время в базе вакансий центра занятости населения Энгельса имеется около 2,3 тысячи вакансий, в том числе 1,3 тысячи - по рабочим профессиям.