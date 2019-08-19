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РИА Новости

В Астрахани экс-полицейского из Дагестана осудили за драку с патрулем

17:53 19.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Бывший сотрудник собственной безопасности МВД Дагестана осужден на один год, а его сожительница - на 8 месяцев колонии-поселения за драку в астраханском кафе с нарядом полиции, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.
По информации ведомства, 20 мая бывший полицейский из Дагестана и его сожительница во время отпуска в Астрахани зашли в кафе, где у них возникла ссора с сотрудниками заведения, которым пришлось вызвать наряд полиции. Экс-сотрудник собственной безопасности на улице начал драться с патрульными, одного ударил по голове, повалил на землю и начал душить, а его спутница ударила второго полицейского ногой в пах, сообщает СК.
"Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а его спутнице - в виде 8 месяцев в колонии-поселении", - говорится в сообщении ведомства.
Инспектор ГИБДД
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