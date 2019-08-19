В Астрахани экс-полицейского из Дагестана осудили за драку с патрулем

ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Бывший сотрудник собственной безопасности МВД Дагестана осужден на один год, а его сожительница - на 8 месяцев колонии-поселения за драку в астраханском кафе с нарядом полиции, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

По информации ведомства, 20 мая бывший полицейский из Дагестана и его сожительница во время отпуска в Астрахани зашли в кафе, где у них возникла ссора с сотрудниками заведения, которым пришлось вызвать наряд полиции. Экс-сотрудник собственной безопасности на улице начал драться с патрульными, одного ударил по голове, повалил на землю и начал душить, а его спутница ударила второго полицейского ногой в пах, сообщает СК.