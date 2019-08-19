ВС Сирии окружают холмы у Хан-Шейхуна для уничтожения засевших террористов

ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 19 авг – РИА Новости. Сирийская армия окружает холмы на окраине города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, чтобы уничтожить засевших там снайперов террористов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

При этом ранее в понедельник проправительственная газета al-Watan сообщила, что сирийская армия установила контроль над всем городом Хан-Шейхун, пролегающей через него частью трассы Дамаск-Алеппо и рядом высот. Сирийский военный источник ранее сообщил РИА Новости, что сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* к северу от Хан-Шейхуна после установления контроля над трассой Дамаск-Алеппо.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.