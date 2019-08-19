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РИА Новости
Война в Сирии

ВС Сирии окружают холмы у Хан-Шейхуна для уничтожения засевших террористов

17:52 19.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 19 авг – РИА Новости. Сирийская армия окружает холмы на окраине города Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, чтобы уничтожить засевших там снайперов террористов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
При этом ранее в понедельник проправительственная газета al-Watan сообщила, что сирийская армия установила контроль над всем городом Хан-Шейхун, пролегающей через него частью трассы Дамаск-Алеппо и рядом высот. Сирийский военный источник ранее сообщил РИА Новости, что сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* к северу от Хан-Шейхуна после установления контроля над трассой Дамаск-Алеппо.
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
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Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
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