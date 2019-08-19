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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Полиция Черногории запретила службу в храме на праздник Преображения

17:52 19.08.2019 (обновлено: 18:02 19.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 авг – РИА Новости. Полиция Черногории снова запретила службу в православном храме Преображения Господня духовенству и верующим Сербской православной церкви (СПЦ) и самопровозглашенной Черногорской православной церкви (ЧПЦ), сообщило МВД.
В храме Преображения Господня в районе Иванова-Корита в 12 км от исторической черногорской столицы Цетине на православный праздник в понедельник торжественную службу на 9.00 (10.00 мск) назначило руководство митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, а на 10.00 (11.00 мск) – неканонической ЧПЦ.
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"Управление безопасности (отделение МВД) Цетине согласно законному решению запретило собрание и религиозную службу ЧПЦ и митрополии Черногорско-Приморской СПЦ в церкви в Иванова-Корита в один и тот же день 19 августа по соображениям безопасности", - сообщило министерство внутренних дел.
Отмечается, что представители сербской церкви подали административному суду жалобу на действия полиции, которая была отклонена. Аналогичное решение черногорские власти принимали и в предыдущие годы. Священнослужители и граждане собрались около храма СПЦ на праздник.
"Полицейские силы в составе 15 сотрудников на машинах для быстрого реагирования были распределены вокруг церкви Преображения Господня в Иванова-Корита и не позволили духовенству митрополии Черногорско-Приморской.... войти в этот святой храм у подножия горы Ловчен", - сообщило руководство на сайте митрополии.
"На Преображение веками проводилась служба в этом святом храме в Иванова-Корита, поэтому запрет молитвенных собраний каждый год представляет собой незаконный акт и глубоко задевает чувства православных верующих", - отметило сербское духовенство.
Прихожане митрополии Черногорско-Приморской, а также епархии Будимлянско-Никшичской и, частично, епархии Захумско-Герцеговинской СПЦ составляют подавляющее большинство православных верующих Черногории. Неканонической "Черногорской православной церкви" принадлежит всего несколько приходов в стране.
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Митрополит Амфилохий сообщал ранее, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей Черногории. Президент Мило Джуканович заявил в декабре 2018 года, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской православной церкви.
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Религия и мировоззрениерелигияМило ДжукановичЧерногорияВ мире
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