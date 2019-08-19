Полиция Черногории запретила службу в храме на праздник Преображения

БЕЛГРАД, 19 авг – РИА Новости. Полиция Черногории снова запретила службу в православном храме Преображения Господня духовенству и верующим Сербской православной церкви (СПЦ) и самопровозглашенной Черногорской православной церкви (ЧПЦ), сообщило МВД.

В храме Преображения Господня в районе Иванова-Корита в 12 км от исторической черногорской столицы Цетине на православный праздник в понедельник торжественную службу на 9.00 (10.00 мск) назначило руководство митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, а на 10.00 (11.00 мск) – неканонической ЧПЦ.

"Управление безопасности (отделение МВД) Цетине согласно законному решению запретило собрание и религиозную службу ЧПЦ и митрополии Черногорско-Приморской СПЦ в церкви в Иванова-Корита в один и тот же день 19 августа по соображениям безопасности", - сообщило министерство внутренних дел.

Отмечается, что представители сербской церкви подали административному суду жалобу на действия полиции, которая была отклонена. Аналогичное решение черногорские власти принимали и в предыдущие годы. Священнослужители и граждане собрались около храма СПЦ на праздник.

"Полицейские силы в составе 15 сотрудников на машинах для быстрого реагирования были распределены вокруг церкви Преображения Господня в Иванова-Корита и не позволили духовенству митрополии Черногорско-Приморской.... войти в этот святой храм у подножия горы Ловчен", - сообщило руководство на сайте митрополии.

"На Преображение веками проводилась служба в этом святом храме в Иванова-Корита, поэтому запрет молитвенных собраний каждый год представляет собой незаконный акт и глубоко задевает чувства православных верующих", - отметило сербское духовенство.

Прихожане митрополии Черногорско-Приморской, а также епархии Будимлянско-Никшичской и, частично, епархии Захумско-Герцеговинской СПЦ составляют подавляющее большинство православных верующих Черногории. Неканонической "Черногорской православной церкви" принадлежит всего несколько приходов в стране.