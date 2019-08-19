Жительницу Кирова, зарезавшую двухлетнего сына, арестовали на два месяца

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Жительницу Кирова, которая зарезала двухлетнего сына, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кировской области.
Ранее стало известно, что вечером 14 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Дружбы в Кирове найдено тело мальчика 2016 года рождения. На теле ребенка нашли несколько ножевых ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следствием установлено, что к смерти ребенка причастна его мать. Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать.
"Суд в понедельник поддержал ходатайство следователя об избрании женщине меры пресечения в виде ареста. Ее арестовали сроком на два месяца. Расследование продолжается", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.