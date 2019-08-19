Жительницу Кирова, зарезавшую двухлетнего сына, арестовали на два месяца

Ранее стало известно, что вечером 14 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Дружбы в Кирове найдено тело мальчика 2016 года рождения. На теле ребенка нашли несколько ножевых ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следствием установлено, что к смерти ребенка причастна его мать. Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребенок мешал ей отдыхать.