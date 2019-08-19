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РИА Новости

В Каталонии открыли новый вид грибов

17:43 19.08.2019
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© Фото : Generalitat de Catalunya / Miquel Àngel Pérez-De-GregorioНовый вид грибов, открытый каталонскими микологами
Новый вид грибов, открытый каталонскими микологами
© Фото : Generalitat de Catalunya / Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.
Гриб из рода псатирелл (в русском языке известных как хруплянки) получил название Psathyrella montgriensis – в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.
Речь идет о грибе-псаммофиле, то есть адаптированном к жизни на песчаных субстратах, таких как пляжи и прибрежные дюны. Его коническая шляпка светло-коричневого цвета достигает от пяти до 15 миллиметров в диаметре, а ножка окрашена в буроватый цвет.
Каталонский департамент по делам территории и развития объясняет, что ранее гриб оставался незамеченным, поскольку появляется только в "особенных" местах в "очень определенных" условиях окружающей среды.
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