В Каталонии открыли новый вид грибов

Палеонтолог нашел останки древнейшего на Земле сухопутного организма Ученый из Великобритании обнаружил в Шотландии и в Швеции останки древнего гриба Tortotubus protuberans, который, по всей видимости, был одним из древнейших сухопутных организмов на Земле.