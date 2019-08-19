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РИА Новости

Сопровождение самолета делегации Путина швейцарскими ВВС попало на видео

17:44 19.08.2019 (обновлено: 17:56 19.08.2019)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Опубликованы кадры сопровождения самолета специального летного отряда "Россия" двумя истребителями Военно-воздушных сил Швейцарии. Видео выложил телеканал RT.
Ролик снял один из пассажиров лайнера, направлявшегося во Францию, где должны пройти переговоры президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. На записи видно, как швейцарский военный самолет приближается к российскому воздушному судну. Как отмечает RT, сопровождение длилось около пяти минут — до того момента, как правительственный борт пересек швейцарско-французскую границу.
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На борту самолета находилась российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула.
По словам Пескова, это не первый случай подобных действий со стороны швейцарских ВВС.
"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — отметил он.
В швейцарских ВВС сопровождение российского самолета назвали "рутинной процедурой".
"Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелетах иностранных государственных воздушных судов", — заявила РИА Новости представитель Военно-воздушных сил Дельфин Альман.
По ее словам, подобные операции проводятся регулярно и не зависят от происхождения сопровождаемого самолета.
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