Сопровождение самолета делегации Путина швейцарскими ВВС попало на видео

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Опубликованы кадры сопровождения самолета специального летного отряда "Россия" двумя истребителями Военно-воздушных сил Швейцарии. Видео выложил телеканал Опубликованы кадры сопровождения самолета специального летного отряда "Россия" двумя истребителями Военно-воздушных сил Швейцарии. Видео выложил телеканал RT

Ролик снял один из пассажиров лайнера, направлявшегося во Францию, где должны пройти переговоры президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. На записи видно, как швейцарский военный самолет приближается к российскому воздушному судну. Как отмечает RT, сопровождение длилось около пяти минут — до того момента, как правительственный борт пересек швейцарско-французскую границу.

На борту самолета находилась российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула.

По словам Пескова, это не первый случай подобных действий со стороны швейцарских ВВС.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — отметил он.

В швейцарских ВВС сопровождение российского самолета назвали "рутинной процедурой".

"Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелетах иностранных государственных воздушных судов", — заявила РИА Новости представитель Военно-воздушных сил Дельфин Альман.