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РИА Новости

Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя

17:41 19.08.2019
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкТроллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Троллейбус марки "Мегаполис", произведенный на заводе "Тролза" в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 19 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза", приступивший к сокращению штата, в понедельник продлил до 31 августа режим простоя для работников, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Елена Григорьева.
"Тролза" с 14 марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.
"По информации, предоставленной ЗАО "Тролза" в центр занятости населения Энгельса, режим простоя на предприятии продлен по 31 августа", - сказала Григорьева.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
15 апреля, 17:41РИА Новости
Саратовской "Тролзе" заказали более ста троллейбусов, заявил губернатор
Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве тогда не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", а в число возможных инвесторов завода наряду с ТМХ входят группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
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Саратовская областьСаратовТрансмашхолдингЭкономика
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