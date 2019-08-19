Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя

САРАТОВ, 19 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза", приступивший к сокращению штата, в понедельник продлил до 31 августа режим простоя для работников, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства занятости, труда и миграции Саратовской области Елена Григорьева.

"Тролза" с 14 марта перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 из свыше 800 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"По информации, предоставленной ЗАО "Тролза" в центр занятости населения Энгельса, режим простоя на предприятии продлен по 31 августа", - сказала Григорьева.

Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве тогда не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", а в число возможных инвесторов завода наряду с ТМХ входят группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин.