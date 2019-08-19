Экс-депутат Нацсобрания Франции призвал к возвращению России в G8

ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Французский политик, бывший депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал к возращению Россию в G8 и отмене антироссийских санкций, которые противоречат интересам Франции.

В понедельник во второй половине дня президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.

"Радостно, что президент республики Эммануэль Макрон принимает Владимира Путина перед саммитом G7 в форте Брегансон. Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России, которые противоречат нашим экономическим, политическим, культурным и дипломатическим интересам", - говорится в распространенном заявлении Мияра.

"Как можно поверить, что санкции могут заставить Россию изменить свою политику в отношении Крыма, который в сущности был российским со времен Екатерины Великой? Это геостратегическая ошибка", - отмечает политик.

Он указывает на то, что позиция Москвы по Украине принципиально другая, "поскольку есть простор для возможных действий для переговоров с Киевом, чтобы гарантировать украинцам целостность их территории против автономии пророссийского Донбасса".

"Основной вопрос в том, если и когда Франция восстановит свою независимую международную политику вместо того, чтобы быть парализованной многосторонними санкциями, принятыми под давлением некоторых европейских ультрас, которые видят в Путине нового Сталина", - добавляет Мияр.

Он подчеркивает, что Россия является частью европейского баланса и без нее не может быть обеспечен мир в Европе.

"Удержание России в гетто санкций также толкает ее в объятия Пекина, агрессивные проявления которого все более заметны в кризисе в Гонконге", - сказал политик.

"Большая семерка" должна принять Россию и снова стать "Большой восьмеркой", - убежден он.