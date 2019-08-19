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РИА Новости

Экс-депутат Нацсобрания Франции призвал к возвращению России в G8

17:40 19.08.2019
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© AP Photo / Evan VucciЛидеры "Большой семерки" беседуют во время осмотра Таормине, Италия
Лидеры Большой семерки беседуют во время осмотра Таормине, Италия
© AP Photo / Evan Vucci
ПАРИЖ, 19 авг – РИА Новости. Французский политик, бывший депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал к возращению Россию в G8 и отмене антироссийских санкций, которые противоречат интересам Франции.
В понедельник во второй половине дня президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры французского и российского президентов состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
"Радостно, что президент республики Эммануэль Макрон принимает Владимира Путина перед саммитом G7 в форте Брегансон. Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России, которые противоречат нашим экономическим, политическим, культурным и дипломатическим интересам", - говорится в распространенном заявлении Мияра.
"Как можно поверить, что санкции могут заставить Россию изменить свою политику в отношении Крыма, который в сущности был российским со времен Екатерины Великой? Это геостратегическая ошибка", - отмечает политик.
Он указывает на то, что позиция Москвы по Украине принципиально другая, "поскольку есть простор для возможных действий для переговоров с Киевом, чтобы гарантировать украинцам целостность их территории против автономии пророссийского Донбасса".
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"Основной вопрос в том, если и когда Франция восстановит свою независимую международную политику вместо того, чтобы быть парализованной многосторонними санкциями, принятыми под давлением некоторых европейских ультрас, которые видят в Путине нового Сталина", - добавляет Мияр.
Он подчеркивает, что Россия является частью европейского баланса и без нее не может быть обеспечен мир в Европе.
"Удержание России в гетто санкций также толкает ее в объятия Пекина, агрессивные проявления которого все более заметны в кризисе в Гонконге", - сказал политик.
"Большая семерка" должна принять Россию и снова стать "Большой восьмеркой", - убежден он.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Жак МиярЭммануэль МакронG7G8Владимир ПутинФранцияЕвропаРоссияВ мире
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