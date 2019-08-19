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РИА Новости

Суды продлили арест всем фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке

17:31 19.08.2019
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© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяВ Лопатках цыганские дома охраняет полиция
В Лопатках цыганские дома охраняет полиция
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
ПЕНЗА, 19 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суды в Пензе продлили срок содержания под стражей до ноября всем 28 фигурантам уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке по трем статьям УК РФ расследует центральный аппарат СК. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
"Районные суды в Пензе удовлетворили ходатайства органов следствия, которые были поддержаны представителями прокуратуры, и продлили срок содержания под стражей 28 фигурантам уголовного дела. Октябрьский суд продлил арест 20 фигурантов до 14 ноября, Железнодорожный суд пятерым до 14 ноября, а еще троим - до 13 ноября", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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