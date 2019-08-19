Суды продлили арест всем фигурантам дела о массовой драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 19 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суды в Пензе продлили срок содержания под стражей до ноября всем 28 фигурантам уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб человек, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке по трем статьям УК РФ расследует центральный аппарат СК. Суд арестовал всех 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.

"Районные суды в Пензе удовлетворили ходатайства органов следствия, которые были поддержаны представителями прокуратуры, и продлили срок содержания под стражей 28 фигурантам уголовного дела. Октябрьский суд продлил арест 20 фигурантов до 14 ноября, Железнодорожный суд пятерым до 14 ноября, а еще троим - до 13 ноября", - сказала собеседница агентства.