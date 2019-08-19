Кузнецова помогла ребенку получить не зарегистрированное в России лекарство

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. После обращения уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в прокуратуру Республики Татарстан и к главе региона были выделены деньги из бюджета на обеспечение 9-летней девочки-инвалида необходимым ей лекарством, незарегистрированным на территории РФ, сообщается на сайте детского омбудсмена.

Как уточняется в сообщении, в аппарат уполномоченного обратился Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям с тем, чтобы добиться льготного получения не зарегистрированного в РФ препарата для 9-летней девочки-инвалида из Татарстана. Лекарство рекомендовал консилиум врачей, однако, по данным союза, ни в Минздраве, ни по положительному судебному решению девочка препарат так и не получила.

Ранее Кузнецова сообщила, что неоднократно просила Минздрав упростить процесс получения незарегистрированных лекарств и рассчитывает, что в скором времени ее предложения будут реализованы.

"С целью обеспечения исполнения решения суда и восстановления нарушенных прав ребенка детский омбудсмен направила обращение в прокуратуру Республики Татарстан, а также в адрес главы региона. В результате для лечения ребенка из регионального бюджета были выделены необходимые денежные средства. В настоящее время девочка обеспечена лекарственным препаратом и получает соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ широкий резонанс вызвали задержания женщин, заказавших для своих детей-инвалидов по интернету не зарегистрированные в РФ лекарства. Директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава в четверг 15 августа написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, в свою очередь, выступил за создание четких инструкций, как родителям больных детей искать лекарства.