Алтайские леса с вертолета окропили святой водой для борьбы с пожарами

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воздушный крестный ход на вертолете и окропил святой водой алтайские леса с связи с пожароопасной ситуацией в Сибири, сообщила пресс-служба Алтайской митрополии Русской православной церкви.

Воздушный крестный ход на вертолете с иконами божией матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская" был совершен 15 августа по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, уточнили в митрополии. Официальным комментарием краевого министерства РИА Новости пока не обладает.

"С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю честным животворящим крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны. Его высокопреосвященство сопровождал протодиакон Владимир Черных", - говорится в сообщении.

По информации министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, с начала пожароопасного сезона – с 5 апреля – на землях лесного фонда произошло 322 пожара, огнем пройдена площадь 717,631 гектара. В прошлом году пожароопасный сезон был объявлен 12 апреля и на текущую дату было зафиксировано 145 лесных пожаров общей площадью 105,430 гектара. Основными причинами пожара в этим летом являются грозовые разряды, а также действия граждан и организаций.