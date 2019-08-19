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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Алтайские леса с вертолета окропили святой водой для борьбы с пожарами

17:30 19.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воздушный крестный ход на вертолете и окропил святой водой алтайские леса с связи с пожароопасной ситуацией в Сибири, сообщила пресс-служба Алтайской митрополии Русской православной церкви.
Воздушный крестный ход на вертолете с иконами божией матери "Живоносный Источник" и "Коробейниковская-Казанская" был совершен 15 августа по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, уточнили в митрополии. Официальным комментарием краевого министерства РИА Новости пока не обладает.
"С высоты птичьего полета митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил нашу землю честным животворящим крестом и окропил святой водой алтайские леса. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны. Его высокопреосвященство сопровождал протодиакон Владимир Черных", - говорится в сообщении.
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По информации министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, с начала пожароопасного сезона – с 5 апреля – на землях лесного фонда произошло 322 пожара, огнем пройдена площадь 717,631 гектара. В прошлом году пожароопасный сезон был объявлен 12 апреля и на текущую дату было зафиксировано 145 лесных пожаров общей площадью 105,430 гектара. Основными причинами пожара в этим летом являются грозовые разряды, а также действия граждан и организаций.
В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, обусловленное высокой пожарной опасностью, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМЧС по региону. В крае с 20 по 22 августа местами в северных и западных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность. Кроме того, в небе над краевой столицей и ряде районов края наблюдается дымка, вызванная наличием в воздухе продуктов конденсации водяного пара и низкой облачностью.
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