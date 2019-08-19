Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T17:28Z
https://ria.ru/20190819/1557645464.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/132219/81/1322198179_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_f8697d7ad647be8537f0ffe663966558.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли поправки о приоритетном приеме братьев и сестер в детсады

17:28 19.08.2019
325
© Fotolia / Petro FeketaДети в детском саду
Дети в детском саду
© Fotolia / Petro Feketa
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в понедельник внес в Госдуму поправки к рассмотренному в первом чтении законопроекту, которыми предлагается предоставить преимущество при приеме в один и тот же детский сад братьям и сестрам.
Ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект о преимуществе при зачислении сестер и братьев в начальную школу, если в ней уже учится кто-то из детей.
"Законопроектом предусматривается, что проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры", - отмечается в пояснительной записке.
При этом в регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления братьев и сестер в одно образовательное учреждение и в отношении дошкольных учреждений, в связи с чем предлагается внести соответствующие дополнения в законодательство, сказал сенатор журналистам.
Кутепов также внес в Госдуму поправки, которыми предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ" о преимущественном праве многодетных семей на прием детей в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
25 июля, 14:16РИА Новости
Володин предложил расширить право братьев и сестер учиться вместе
210201
Обсудить 0
Андрей КутеповГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
РИА
Новости
Новый вид грибов, открытый каталонскими микологами
В Каталонии открыли новый вид грибов
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя
Уголовные дела
Экс-главу "Газпром межрегионгаз Пятигорск" обвинили в крупном мошенничестве
Лента
новостей
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Путин обсудит с Макроном вопросы международной безопасности
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
Молоток и наручники на столе у судьи
Жительницу Кирова, зарезавшую двухлетнего сына, арестовали на два месяца
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Франция исторически один из ключевых партнеров России, отметил Путин
Хан-Шейхун
Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
С режиссера Васильева сняли подозрения в участии в беспорядках в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Путин надеется на поддержку Франции в построении отношений с Евросоюзом
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Сотрудник ФСБ России
В Самарской области сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием в заброшенном доме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
07:47Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана
Лента новостейМолния