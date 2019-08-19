В Госдуму внесли поправки о приоритетном приеме братьев и сестер в детсады

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов в понедельник внес в Госдуму поправки к рассмотренному в первом чтении законопроекту, которыми предлагается предоставить преимущество при приеме в один и тот же детский сад братьям и сестрам.

Ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект о преимуществе при зачислении сестер и братьев в начальную школу, если в ней уже учится кто-то из детей.

"Законопроектом предусматривается, что проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры", - отмечается в пояснительной записке.

При этом в регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления братьев и сестер в одно образовательное учреждение и в отношении дошкольных учреждений, в связи с чем предлагается внести соответствующие дополнения в законодательство, сказал сенатор журналистам.