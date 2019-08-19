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РИА Новости

ВВС Швейцарии прокомментировали сопровождение российского самолета

17:26 19.08.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевИстребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ВЕНА, 19 авг – РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил Швейцарии в понедельник сопровождали самолет с российской делегацией и журналистами в небе над Женевой в рамках "рутинной операции", сообщила РИА Новости представитель швейцарских ВВС Дельфин Альман.
Ранее сообщалось, что передовой самолёт специального летного отряда "Россия" с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула, которые будут освещать переговоры президентов России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Альман сообщила, что в данном случае речь идет о стандартной процедуре.

"Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелетах иностранных государственных воздушных судов", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что такие сопровождающие полеты совершаются регулярно и не зависят от происхождения самолета. В ходе сопровождения проверяется, зарегистрирован ли самолет. В год швейцарские ВВС контролируют от 300 до 400 самолетов из третьих стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 14:31РИА Новости
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
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F/A-18Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияШвейцарияРоссияВ мире
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