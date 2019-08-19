ВВС Швейцарии прокомментировали сопровождение российского самолета

ВЕНА, 19 авг – РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил Швейцарии в понедельник сопровождали самолет с российской делегацией и журналистами в небе над Женевой в рамках "рутинной операции", сообщила РИА Новости представитель швейцарских ВВС Дельфин Альман.

Ранее сообщалось, что передовой самолёт специального летного отряда "Россия" с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула, которые будут освещать переговоры президентов России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Альман сообщила, что в данном случае речь идет о стандартной процедуре.

"Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелетах иностранных государственных воздушных судов", - сообщила собеседница агентства.