В Тольятти француз получил 10 месяцев колонии за попытку дать взятку

По данным прокуратуры района, Легаль был задержан сотрудниками правоохранительных органов 21 марта в Тольятти после того, как попытался дать взятку работнику полиции в размере 15 тысяч рублей. Деньги, по информации ведомства, гражданин Франции хотел передать для того, чтобы на него не составляли административный протокол о нарушении иностранцем режима пребывания в России. Отмечается, что временная регистрация у Легаля была только в Москве. Уголовное дело в отношении гражданина Франции возбудили по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).