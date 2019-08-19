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РИА Новости

В Тольятти француз получил 10 месяцев колонии за попытку дать взятку

17:22 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Суд в Тольятти приговорил к 10 месяцам колонии общего режима гражданина Франции Гурвана Легаля за попытку дать взятку полицейскому, сообщил в понедельник РИА Новости заместитель прокурора Автозаводского района города Дмитрий Морозов.
По данным прокуратуры района, Легаль был задержан сотрудниками правоохранительных органов 21 марта в Тольятти после того, как попытался дать взятку работнику полиции в размере 15 тысяч рублей. Деньги, по информации ведомства, гражданин Франции хотел передать для того, чтобы на него не составляли административный протокол о нарушении иностранцем режима пребывания в России. Отмечается, что временная регистрация у Легаля была только в Москве. Уголовное дело в отношении гражданина Франции возбудили по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
"Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
По информации местных СМИ, Легаль работал в Тольятти репетитором и преподавателем французского языка.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02РИА Новости
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
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