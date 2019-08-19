Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ

ДАМАСК, 19 авг — РИА Новости. Проправительственная газета Проправительственная газета al-Watan сообщает, что сирийская армия установила полный контроль над городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Помимо этого, армия контролирует трассу Дамаск — Алеппо, холм Нимр, вышку мобильного оператора Syriatel, деревни Хорш-Хан и Вади аль-Фатх на юге провинции Идлиб.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня".

Командование сирийской армии заявило, что останавливает боевые действия, если Турция будет следовать российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи.

Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.