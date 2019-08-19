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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ

17:20 19.08.2019 (обновлено: 17:54 19.08.2019)
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourХан-Шейхун
Хан-Шейхун
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
Хан-Шейхун. Архивное фото
ДАМАСК, 19 авг — РИА Новости. Проправительственная газета al-Watan сообщает, что сирийская армия установила полный контроль над городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Помимо этого, армия контролирует трассу Дамаск — Алеппо, холм Нимр, вышку мобильного оператора Syriatel, деревни Хорш-Хан и Вади аль-Фатх на юге провинции Идлиб.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня".
Командование сирийской армии заявило, что останавливает боевые действия, если Турция будет следовать российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи.
Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииХан-ШейхунВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы парни. Дожимайте этих басмачей, не останавливайтесь на полушаге. Надо гнуть свою линию.
19 августа, 17:54
Павел Герасимов
2200000
Ну-да, ну-да, когда сирийская армия добивается побед, это типа "цари", а когда американские стелс-бомбардировщики с высоты недоступной для Югославской ПВО бомбят Белград это "возмущённый народ борется за свободу и демократию". =))
19 августа, 18:39
СССергей Смирнов
2200000
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