Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай

Пригожин считает, что она не хотела никого обидеть. Он напомнил, что Сара Нетаньяху давно занимает пост первой леди, поэтому хорошо знает правила поведения на торжественных приемах.

"Думаю, что это она без злого умысла. Общество сегодня придает слишком большое значение мелочам такого характера", – заявил он.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах приветствуют у трапа самолета премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супругу Сару. Они вручили политику и его жене каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал первой леди. Однако она не стала пробовать каравай и бросила его на землю.