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РИА Новости

Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай

17:20 19.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" поведение супруги израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху Сары, которая во время визита на Украину выбросила кусок приветственного каравая.
Пригожин считает, что она не хотела никого обидеть. Он напомнил, что Сара Нетаньяху давно занимает пост первой леди, поэтому хорошо знает правила поведения на торжественных приемах.
"Думаю, что это она без злого умысла. Общество сегодня придает слишком большое значение мелочам такого характера", – заявил он.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах приветствуют у трапа самолета премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супругу Сару. Они вручили политику и его жене каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал первой леди. Однако она не стала пробовать каравай и бросила его на землю.
Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху
Вчера, 11:12РИА Новости
Жена Нетаньяху устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев
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Обсудить 52
Сара НетаньяхуИосиф ПригожинИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
никакого разумного объяснения такому ее поведению я не нахожу. а уж выкинуть хлеб - это уже все рамки переходит
19 августа, 18:02
d.denisbds71 .
102212619
Свою маму выгораживает
19 августа, 17:22
Тимуджин Васерманович
581202455
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