Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
В понедельник Александр Высокинский и председатель екатеринбургской городской думы Игорь Володин встретились с членами экипажа самолета.
"Глава Екатеринбурга вручил почетные грамоты, а командиру воздушного судна Дамиру Юсупову подарил модель подшефного атомохода "Екатеринбург", который дислоцируется в Гаджиево (Мурманская область)", - говорится в сообщении.
Мэр назвал членов экипажа людьми героической профессии.
"Вы, как и моряки, люди героической профессии. Ваша работа предполагает принятие решений за доли секунды", - обратился к экипажу Высокинский, слова которого приводит мэрия.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно. Президент России присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.