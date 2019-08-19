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РИА Новости

В МЧС опровергли информацию о столкновении судна с мостом в Москве

17:08 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Никакого инцидента с судном в столице на акватории Москвы-реки не было, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.
Ранее РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил о столкновении судна с опорой Даниловского моста на юге Москвы.
По данным ГУМЧС, в понедельник днем спасателям "поступило сообщение о стоящем в семи метрах от берега судне в районе Дорогомиловского моста" на западе Москвы.
"Заявитель беспокоился, вдруг на судне плохо капитану. Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что никакого инцидента с судном на акватории реки нет", - сказали в ведомстве.
Отмечается также, что, по словам капитана, судно работает по заявке по очистке поверхности воды. "Ситуация штатная. Помощь не требуется", - заключили в ГУМЧС.
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