В МЧС опровергли информацию о столкновении судна с мостом в Москве

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Никакого инцидента с судном в столице на акватории Москвы-реки не было, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил о столкновении судна с опорой Даниловского моста на юге Москвы.

По данным ГУМЧС, в понедельник днем спасателям "поступило сообщение о стоящем в семи метрах от берега судне в районе Дорогомиловского моста" на западе Москвы.

"Заявитель беспокоился, вдруг на судне плохо капитану. Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что никакого инцидента с судном на акватории реки нет", - сказали в ведомстве.