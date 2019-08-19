Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя

МАРСЕЛЬ (Франция), 19 авг — РИА Новости. Начался визит Владимира Путина во Францию, российский лидер прилетел в Марсель, откуда на вертолете направится на встречу с президентом Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее форт был излюбленным местом отдыха французских королей. В 1968 году по желанию генерала Шарля де Голля его перестроили и сделали официальной летней резиденцией президентов Франции.

Наиболее часто Брегансон посещал президент Жорж Помпиду с супругой. Франсуа Миттеран провел здесь свою последнюю пресс-конференцию, а Жак Ширак — последний президентский отпуск.

Николя Саркози приезжал в Брегансон регулярно, а Франсуа Олланд был здесь лишь однажды и распорядился открыть резиденцию для посетителей. С 2014 года здесь может побывать любой турист, нужно лишь предварительно записаться и купить входной билет за 10 евро.