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РИА Новости

Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном

17:05 19.08.2019 (обновлено: 18:23 19.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МАРСЕЛЬ (Франция), 19 авг — РИА Новости. Начался визит Владимира Путина во Францию, российский лидер прилетел в Марсель, откуда на вертолете направится на встречу с президентом Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее форт был излюбленным местом отдыха французских королей. В 1968 году по желанию генерала Шарля де Голля его перестроили и сделали официальной летней резиденцией президентов Франции.
Наиболее часто Брегансон посещал президент Жорж Помпиду с супругой. Франсуа Миттеран провел здесь свою последнюю пресс-конференцию, а Жак Ширак — последний президентский отпуск.
Николя Саркози приезжал в Брегансон регулярно, а Франсуа Олланд был здесь лишь однажды и распорядился открыть резиденцию для посетителей. С 2014 года здесь может побывать любой турист, нужно лишь предварительно записаться и купить входной билет за 10 евро.
Макрону понравился Брегансон, а его супруга Брижит занялась реконструкцией резиденции и распорядились построить бассейн, что вызвало критику оппозиции.
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