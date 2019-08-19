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РИА Новости

Турчак попросил Путина наградить бортпроводницу потерпевшего крушение Ан-24

17:05 19.08.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия / Перейти в фотобанкСамолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
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Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак просит президента РФ Владимира Путина представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске в июне Ан-24, сообщает пресс-служба ЕР.
Утром 27 июня пассажирский Ан-24 компании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Самолет загорелся, погибли пилот и бортмеханик. Восемь человек попали в больницу. В пресс-службе ЕР напомнили, что бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины.
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"Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне", - цитирует пресс-служба партии слова Турчака.
Секретарь генсовета единороссов также пожелал Лапуцкой "скорейшего выздоровления и возвращения в профессию".
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Ан-24Единая РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинРоссияОбщество
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