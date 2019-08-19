Турчак попросил Путина наградить бортпроводницу потерпевшего крушение Ан-24

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак просит президента РФ Владимира Путина представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске в июне Ан-24, сообщает пресс-служба ЕР.
Утром 27 июня пассажирский Ан-24 компании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Самолет загорелся, погибли пилот и бортмеханик. Восемь человек попали в больницу. В пресс-службе ЕР напомнили, что бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины.
"Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне", - цитирует пресс-служба партии слова Турчака.
Секретарь генсовета единороссов также пожелал Лапуцкой "скорейшего выздоровления и возвращения в профессию".