Эксперты объяснили, почему россияне стали реже жениться

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Количество браков в России снижается из-за нехватки новых мер поддержки рождаемости и общей тенденции молодых людей не заключать официальные браки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным Росстата, число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось к аналогичному периоду 2018 года на 46 тысяч записей, а разводов – на 64,4 тысячи. За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года. В то же время существенно снизилось и число разводов - их за январь-июнь этого года стало меньше на 21,8% - 231 тысяча записей.

"Влияют еще и меры поддержки рождаемости, потому что опять-таки в браки у нас в высокой степени вступают для того, чтобы рожать детей. Это не общеевропейская тенденция, но в России все-таки для этого. Но отсутствие каких-то мощных новых мер поддержки рождаемости уровня материнского капитала – оно тоже сказывается. Потому что во время кризиса 2008-2009 годов, в принципе, такого заметного сокращения брачности не было, даже некоторый рост. Потому что накануне была принята мощнейшая мера в виде материнского капитала", - считает ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.

По его словам, снижение количества браков происходит чаще всего по экономическим причинам и связано с сокращением доходов населения: когда доходы жителей растут, то увеличивается количество заключений брака, а когда доход начинает идти вниз, то этот показатель, соответственно, снижается. При этом, эксперт подчеркнул, что на востоке Европы брак больше всего привязан к рождаемости, когда для западного общества официальный союз существует как экономически-выгодный инструмент, позволяющий делить вместе расходы и траты.

Изменение института брака

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС, кандидат экономических наук Сергей Шульгин также заявил, что экономическую причину можно считать одним из главных факторов, влияющих на количество браков. Однако эксперт подчеркнул, что стоит обратить внимание и на изменения отношения людей к институту семьи в целом. По его словам, люди реже хотят заключать официальные браки, но эту тенденцию можно отследить только на протяжении нескольких десятков лет.

"На краткосрочном интервале - это какая-то текущая социально-экономическая ситуация. Иногда она лучше, иногда она хуже. Но, несмотря на все это, по-прежнему истинно утверждение, что изменяется отношение к браку, но это изменение очень медленно. Мы его увидим за последние 10 лет, а лучше 20 лет. А вот сравнивая из года в год, да, мы увидим лишь социально-экономическую ситуацию" - сказал демограф.

Эксперт подчеркнул, что такие постепенные изменения происходят не только в России, но и во всем мире. При этом, одной из причин изменения отношения к институту брака эксперт определил чрезмерное вмешательство государства в жизнь семьи.

"Постепенно роль института семьи в разных ее контекстах замещает государство... Если раньше забота о старших была исключительно проблема детей, то за последние сто лет возникла пенсионная система, которая говорит детям: "отойдите в сторонку, мы сами будем заботиться о старших". Сейчас происходит то же самое по отношению к детям. Если государство раньше говорило: "это ваши дети, ваша забота", то сейчас государство говорит: "нет, знаете, родители, мы скажем как воспитывать", - заключил Шульгин.

Снижение демографии

По оценкам экспертов-демографов, из-за снижения количества браков в России на 12,6% в текущем году в сравнении с прошлым, в ближайший год можно ожидать снижение рождаемости.