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РИА Новости

В Севастополе мусоровоз протаранил 15 легковушек

17:00 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Мусоровоз "Камаз" потерял управление на одной из улиц Севастополя, повредив 15 легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
"Мусоровоз "Камаз" покатился вниз на одной из улиц Молочной балки Севастополя, в результате совершив столкновение с 15 легковыми автомобилями. Предварительно, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, у мусоровоза отказали тормоза, добавили в полиции.
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