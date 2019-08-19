В Севастополе мусоровоз протаранил 15 легковушек

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Мусоровоз "Камаз" потерял управление на одной из улиц Севастополя, повредив 15 легковых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

"Мусоровоз "Камаз" покатился вниз на одной из улиц Молочной балки Севастополя, в результате совершив столкновение с 15 легковыми автомобилями. Предварительно, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.