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РИА Новости
Культура

График выступлений Пласидо Доминго в Берлине не изменят из-за секс-скандала

17:00 19.08.2019
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© Фото : предоставлено организаторами концерта Пласидо Доминго в МосквеПласидо Доминго
Пласидо Доминго
© Фото : предоставлено организаторами концерта Пласидо Доминго в Москве
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Представления при участии тенора Пласидо Доминго, обвиненного в домогательствах, пройдут в Берлинской государственной опере согласно графику, заявили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. Опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии отменили выступления тенора.
"Представления состоятся согласно графику", - заявила официальный представитель Staatsoper Berlin.
Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
14 августа, 00:36Культура
В Сан-Франциско отменили концерт Доминго после обвинений в домогательствах
Ранее и.о. министра культуры Испании Хосе Гирао также заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Он обратил внимание, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.
В Staatsoper Berlin 16 и 19 января 2020 года анонсированы представления оперы "Травиата" с участием Доминго.
Концерт испанского оперного певца Пласидо Доминго в Москве
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"Преследовал женщин". Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в харассменте
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КультураПласидо ДомингоБерлин (город)
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