График выступлений Пласидо Доминго в Берлине не изменят из-за секс-скандала

БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Представления при участии тенора Пласидо Доминго, обвиненного в домогательствах, пройдут в Берлинской государственной опере согласно графику, заявили РИА Новости в пресс-службе театра.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс , что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. Опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии отменили выступления тенора.

"Представления состоятся согласно графику", - заявила официальный представитель Staatsoper Berlin.

Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют.

Ранее и.о. министра культуры Испании Хосе Гирао также заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Он обратил внимание, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.