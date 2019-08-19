"Медузу" уведомили о необходимости удалить информацию о наркотиках

"На основании поступившего в Роскомнадзор решения Министерства внутренних дел Российской Федерации в адрес хостинг-провайдера и редакции сайта meduza.io направлены уведомления о необходимости удалить запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года", - говорится в пресс-релизе.