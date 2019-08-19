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РИА Новости

"Медузу" уведомили о необходимости удалить информацию о наркотиках

16:56 19.08.2019 (обновлено: 17:37 19.08.2019)
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МВД РФ почитало фрагменты материала портала "Медуза" пропагандой наркотиков, в издание направлено требование удалить запрещенную информацию, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"На основании поступившего в Роскомнадзор решения Министерства внутренних дел Российской Федерации в адрес хостинг-провайдера и редакции сайта meduza.io направлены уведомления о необходимости удалить запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов статьи от 8 августа 2019 года", - говорится в пресс-релизе.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
1 августа, 15:41РИА Новости
Роскомнадзор удалил более 140 тысяч материалов с призывами к экстремизму
Эксперты МВД РФ, сообщает пресс-служба, посчитали, что названия подзаголовков материала формируют у читателей положительный образ наркотиков.
"В настоящий момент страница сайта с указанной статьей внесена в Единый реестр запрещенной информации", - добавили в Роскомнадзоре.
Согласно закону, у "Медузы" есть сутки на удаление запрещенной информации.
В "Медузе" подтвердили получение письма от Роскомнадзора.
"Претензии ведомства (перечислены в письме, полученном редакцией) вызвали пять названий разделов. По мнению экспертов МВД, в названиях есть информация, "направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств", - говорится в сообщении на сайте издания.
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Портал "Медуза"РоскомнадзорРоссия
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