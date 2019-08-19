Защита украинского замминистра Грымчака подала апелляцию на его арест

Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений". Суд 16 августа арестовал Грымчака на 60 дней с возможность внесения залога в 236 тысяч долларов.