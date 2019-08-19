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РИА Новости

Защита украинского замминистра Грымчака подала апелляцию на его арест

16:50 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Защита заместителя украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака подала апелляционную жалобу на его арест, сообщила его адвокат Татьяна Матяш.
Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников минкультуры для принятия заказных решений". Суд 16 августа арестовал Грымчака на 60 дней с возможность внесения залога в 236 тысяч долларов.
"Мы уже подали апелляцию в суд", - сказала Матяш агентству УНН.
При этом, отвечая на вопрос о вероятности внесения залога за Грымчака, адвокат отметила, что к ней никто не обращался по этому поводу.
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