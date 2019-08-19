СГК выполнила 51% ремонтной программы на Барнаульской ТЭЦ-2

"На начало августа на Барнаульской ТЭЦ-2 уже отремонтировали девять единиц оборудования - это 51% от общего объёма ремонтной программы. Часть механизмов сейчас находятся на оздоровительных процедурах, а части это только предстоит. В любом случае, к разгару отопительного сезона всё оборудование, которого в этом году коснулись ремонты, успеет похорошеть", - говорится в материалах СГК.