СГК выполнила 51% ремонтной программы на Барнаульской ТЭЦ-2

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания на начало августа выполнила 51% от общей ремонтной программы на Барнаульской ТЭЦ-2, завершить ремонт планируют в октябре, следует из материалов энергокомпании.
Ремонты на Барнаульской ТЭЦ-2 начали в апреле, а завершить планируют в октябре. За это время энергетики проведут ремонтные работы на девяти котлах, пяти турбинах и пяти генераторах.
"На начало августа на Барнаульской ТЭЦ-2 уже отремонтировали девять единиц оборудования - это 51% от общего объёма ремонтной программы. Часть механизмов сейчас находятся на оздоровительных процедурах, а части это только предстоит. В любом случае, к разгару отопительного сезона всё оборудование, которого в этом году коснулись ремонты, успеет похорошеть", - говорится в материалах СГК.
Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения. Станция снабжает теплом и горячей водой десятки тысяч человек.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.