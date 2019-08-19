Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек

Агентство консультирует департаменты здравоохранения в Иллинойсе, Калифорнии, Индиане, Миннесоте, а также Висконсине, где зафиксирована треть всех случаев. Сообщения о заболевании, от которого страдают в основном подростки и люди молодого возраста, поступали из 14 штатов. Как отметили медики, статистика может искажаться из-за незарегистрированных заболевших.