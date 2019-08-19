Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T16:47Z
https://ria.ru/20190819/1557643343.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155686/40/1556864095_0:191:3142:1959_1036x0_80_0_0_3f659df2554582faed175d2daece64b7.jpg
РИА Новости

Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек

16:46 19.08.2019 (обновлено: 16:47 19.08.2019)
102031
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВыставка "Global vape - 2017"
Выставка Global vape - 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний исследует 94 случая загадочной болезни легких, связанной с курением вейпов и электронных сигарет.
Агентство консультирует департаменты здравоохранения в Иллинойсе, Калифорнии, Индиане, Миннесоте, а также Висконсине, где зафиксирована треть всех случаев. Сообщения о заболевании, от которого страдают в основном подростки и люди молодого возраста, поступали из 14 штатов. Как отметили медики, статистика может искажаться из-за незарегистрированных заболевших.
Девушка курит электронную сигарету
31 мая, 08:00РИА Новости
Ученые рассказали, как на самом деле действуют электронные сигареты
Пока у врачей нет доказательств того, что причиной болезни стала инфекция. Часть случаев схожа между собой и, предположительно, вызвана курением электронных сигарет.
У пациентов наблюдаются прогрессирующие респираторные нарушения, требующие интубации трахеи и в ряде случаев госпитализации, сообщается на сайте департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Среди симптомов перечисляются кашель, боль в груди, одышка, лихорадка, диарея, потеря веса и пищевые расстройства. Обычно болезнь развивается в период от нескольких дней до недели.
Врачи подчеркивают, что на данный момент для пациентов "нет специального лечения", а лишь поддерживающая терапия.
Летальных случаев пока не наблюдалось.
Система нагревания табака
24 апреля, 07:00РИА Новости
Ученые нашли в вейпах следы бактериальных и грибковых токсинов
1183059191644
Обсудить 15
СШАВ мире
Популярные комментарии
За полтора года, что перешёл на вейп, ушел хронический бронит ( без следа, по снимкам), отдышка, кашель, боли в сердце...нанёс не плохой убыток табачным компаниям. Так что пусть продолжают кормить страшными сказками. Кто поумней, давно сделал выводы- молча. Не споря)
19 августа, 18:30
Ватсон Го
17210032
Люди, чего только в себя не закачивают! Уж казалось бы, живи и радуйся, что живешь, так нет, качают в себя отраву!
19 августа, 19:31
dkul71
3000004
Рекомендуем
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
РИА
Новости
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Бурый медведь
На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Задержанный за нападение на женщину с ребенком в Новой Москве
В Новой Москве пьяный дебошир выстрелил в голову женщине с ребенком
Певица Пелагея
Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния