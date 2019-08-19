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РИА Новости

Рост российской экономики в июле ускорился до 1,7%

16:44 19.08.2019 (обновлено: 17:14 19.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рост ВВП РФ в июле резко ускорился до 1,7% в годовом выражении после 0,8% в июне, в январе-июле рост экономики оценивается на уровне 0,9%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Август 2019 года".
В целом, как отмечает министерство, экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов роста ВВП после слабой динамики в первой половине года.
"По оценке Минэкономразвития России, в июле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году (после 0,8% год к году в июне и 0,9% в годовом выражении во втором квартале 2019 года). По итогам 7 месяцев текущего года темп роста ВВП оценивается на уровне 0,9% год к году", - говорится в документе.
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При этом оценка роста ВВП РФ в июне была несколько улучшена - до 0,8% в годовом выражении с прежних в 0,7%, и в мае - до 0,2% с прежних 0,1%.
"Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по, оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство, которое второй месяц подряд демонстрирует уверенный рост (2,8% год к году в июле после 3,3% год к году в июне)... Положительный вклад в динамику ВВП в июле также внесло ускорение роста сельского хозяйства (до 5,9% год к году с уровней около 1% в годовом выражении в мае–июне). Вместе с тем другие базовые отрасли – розничная торговля, строительство, транспорт – в июле демонстрировали сдержанную динамику", - уточняют авторы доклада.
По данным Росстата, рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, ускорился до 0,9% в годовом выражении с 0,5% кварталом ранее, в первом полугодии экономика страны прибавила 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития исходит их того, что по итогам 2019 года ВВП РФ вырастет на 1,3%. На минувшей неделе Минэкономразвития сообщало, что ожидает роста ВВП РФ во втором полугодии на уровне 1,6–1,8%, что позволит выйти на прогнозируемые темпы роста около 1,3% по итогам всего года.
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РосстатМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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