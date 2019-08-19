Об индексации тарифа "Платон" будут сообщать за полгода

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости/Прайм. Индексация тарифа госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 3 июля на 14 копеек, до 2,04 рублей за километр позволила собрать с 15 июля по 15 августа на 45% больше средств в дорожный фонд, следует из сообщения Минтранса РФ.

"На сайте госсистемы "Платон" открыт специальный раздел об отремонтированных мостах и дорогах с привлечением платы грузоперевозчиков за использование федеральных дорог - dorogi.platon.ru. В дорожный фонд России за время работы системы перечислено более 82,3 миллиарда рублей. Из них за период с 15 июля по 15 августа 2019 года - 2,8 миллиарда рублей, что на 45% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. С 3 июля 2019 года размер платы был проиндексирован на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр", - говорится в сообщении.

За счет средств, собранных при помощи "Платона", уже отремонтировано свыше 2,7 тысячи километров дорог и более 30 мостов. Среди крупнейших дорожных объектов - мосты через Волгу в подмосковной Дубне и в Нижнем Новгороде, через реку Белая в Уфе, через Дон в Ростове-на-Дону, через Терек в Чечне, а также путепроводы в Петрозаводске, Удмуртии, Орловской и Самарской областях. Дороги для ремонта выбирают сами грузоперевозчики на сайте проекта ОНФ "Карта убитых дорог".

Ранее Минтранс поручил Росавтодору публиковать на своем сайте прогнозируемый тариф "Платона" за полгода до его индексации. Согласно документу, до 20 июля 2020 года Федеральное дорожное агентство разместит предварительную информацию о размере платы за использование федеральных дорог с 1 февраля 2021 года. Фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 года после расчетов Росстатом индекса потребительских цен. В будущем данный порядок информирования грузоперевозчиков будет проводиться ежегодно.