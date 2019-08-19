Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T16:39Z
https://ria.ru/20190819/1557642982.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152362/48/1523624898_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_0c4293939cb6875edb4cfb24438fce21.jpg
РИА Новости

Об индексации тарифа "Платон" будут сообщать за полгода

16:39 19.08.2019
908
© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон
© Фото : Платон
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости/Прайм. Индексация тарифа госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" с 3 июля на 14 копеек, до 2,04 рублей за километр позволила собрать с 15 июля по 15 августа на 45% больше средств в дорожный фонд, следует из сообщения Минтранса РФ.
"На сайте госсистемы "Платон" открыт специальный раздел об отремонтированных мостах и дорогах с привлечением платы грузоперевозчиков за использование федеральных дорог - dorogi.platon.ru. В дорожный фонд России за время работы системы перечислено более 82,3 миллиарда рублей. Из них за период с 15 июля по 15 августа 2019 года - 2,8 миллиарда рублей, что на 45% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. С 3 июля 2019 года размер платы был проиндексирован на 14 копеек - до 2,04 рубля за километр", - говорится в сообщении.
За счет средств, собранных при помощи "Платона", уже отремонтировано свыше 2,7 тысячи километров дорог и более 30 мостов. Среди крупнейших дорожных объектов - мосты через Волгу в подмосковной Дубне и в Нижнем Новгороде, через реку Белая в Уфе, через Дон в Ростове-на-Дону, через Терек в Чечне, а также путепроводы в Петрозаводске, Удмуртии, Орловской и Самарской областях. Дороги для ремонта выбирают сами грузоперевозчики на сайте проекта ОНФ "Карта убитых дорог".
Ранее Минтранс поручил Росавтодору публиковать на своем сайте прогнозируемый тариф "Платона" за полгода до его индексации. Согласно документу, до 20 июля 2020 года Федеральное дорожное агентство разместит предварительную информацию о размере платы за использование федеральных дорог с 1 февраля 2021 года. Фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 года после расчетов Росстатом индекса потребительских цен. В будущем данный порядок информирования грузоперевозчиков будет проводиться ежегодно.
Текущий тариф госсистемы составляет 2,04 рубля за километр пути, а по постановлению правительства в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года тариф "Платона" составит 2,2 рубля за километр.
Бортовое устройство, устанавливаемое на автомашине грузоподъемностью свыше 12-ти тонн, после регистрации транспортного средства в государственном реестре системы взимания платы Платон
26 июля, 11:48РИА Новости
"Автодор" временно вводит равную оплату проезда по своим дорогам
100022
Обсудить 0
Министерство транспорта РФРосавтодорРоссияЭкономика
Рекомендуем
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
РИА
Новости
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Лента
новостей
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Бурый медведь
На Камчатке отстрелили больше 60 представлявших угрозу для людей медведей
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска достиг шести метров
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Певица Пелагея
Названы наставники во втором сезоне шоу "Голос 60+"
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния