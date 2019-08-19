В руководстве РБК произошли кадровые перестановки

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новым руководителем Объединенной редакции РБК стал Петр Канаев, заместителем генерального директора РБК назначен Игорь Тросников, сообщается на сайте медиахолдинга.

"На пост руководителя Объединенной редакции медиахолдинга назначен Петр Канаев. С 2017 года он занимал должность первого заместителя соруководителей Объединенной редакции", - говорится в сообщении.

На новом посту, отмечается на сайте РБК, Канаев будет отвечать за работу сайта и газеты. Игорь Тросников, ранее занимавший должность соруководителя Объединенной редакции, стал заместителем генерального директора РБК. Теперь в его зоне ответственности "процессы интеграции контентных подразделений РБК и повышения их экономической эффективности".