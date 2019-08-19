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РИА Новости

В руководстве РБК произошли кадровые перестановки

16:37 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание медиахолдинга "РБК" в Москве
Здание медиахолдинга РБК в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание медиахолдинга "РБК" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новым руководителем Объединенной редакции РБК стал Петр Канаев, заместителем генерального директора РБК назначен Игорь Тросников, сообщается на сайте медиахолдинга.
"На пост руководителя Объединенной редакции медиахолдинга назначен Петр Канаев. С 2017 года он занимал должность первого заместителя соруководителей Объединенной редакции", - говорится в сообщении.
Здание медиахолдинга РБК в Москве
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На новом посту, отмечается на сайте РБК, Канаев будет отвечать за работу сайта и газеты. Игорь Тросников, ранее занимавший должность соруководителя Объединенной редакции, стал заместителем генерального директора РБК. Теперь в его зоне ответственности "процессы интеграции контентных подразделений РБК и повышения их экономической эффективности".
Кроме того, сообщается об уходе из редакции соруководителя РБК Елизаветы Голиковой. Отмечается, что она уходит также и из журналистики.
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