В Минприроды предложили перенаправить экосбор из бюджета в РЭО

"Сейчас основная часть экологического сбора реализуется путем так называемой самостоятельной реализации РОП (расширенной ответственности производителя - ред.). Производители и импортеры заказывают услуги организаций, которые утилизируют отходы и оплачивают их расходы, ничего не платя в бюджет. Часто это происходит недобросовестно, то есть производители товаров, грубо говоря, покупают справку о том, что утилизация произошла, а на деле ничего не было, и упаковка, оставшаяся после использования их товара, отправляется на полигон вместе с остальным мусором. Кроме того, нормативы утилизации сейчас низкие, нет никакого смысла в их существовании, если упаковка требует утилизации, то на все 100%. Если за утилизацию всех 100% упаковки или товара не заплатит производитель, то кто заплатит? Население? Думаю, что это по меньшей мере несправедливо", - прокомментировал РИА Новости ситуацию заместитель директора РЭО Вячеслав Духин.