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РИА Новости

В Минприроды предложили перенаправить экосбор из бюджета в РЭО

16:27 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
Полигон твердых бытовых отходов. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) может стать распорядителем средств, полученных при уплате предприятиями экосбора, планирует Минприроды в "дорожной карте" по повышению эффективности ответственности производителей за судьбу своих товаров и упаковки после окончания срока службы.
"Обоснование необходимости и целесообразности создания и функционирования утилизационного фонда, формируемого за счет средств экологического сбора с установлением механизма расходования средств утилизационного фонда, а также определение оператором фонда  публично-правовую компанию "РЭО". Срок исполнения - 1.12.2019", - говорится в плане.
Полигон твердых бытовых отходов
Вчера, 13:24РИА Новости
Минприроды хочет увеличить экосборы в 60 раз для борьбы с уклонистами
В преамбуле к "дорожной карте" Минприроды отмечало необходимость введения требования 100% утилизации для товаров и упаковки. Если инициатива Минприроды будет поддержана, сумма экосбора вырастет в 60 раз относительно нынешнего уровня, до 136 миллиардов в год.
"Сейчас основная часть экологического сбора реализуется путем так называемой самостоятельной реализации РОП (расширенной ответственности производителя - ред.). Производители и импортеры заказывают услуги организаций, которые утилизируют отходы и оплачивают их расходы, ничего не платя в бюджет. Часто это происходит недобросовестно, то есть производители товаров, грубо говоря, покупают справку о том, что утилизация произошла, а на деле ничего не было, и упаковка, оставшаяся после использования их товара, отправляется на полигон вместе с остальным мусором. Кроме того, нормативы утилизации сейчас низкие, нет никакого смысла в их существовании, если упаковка требует утилизации, то на все 100%. Если за утилизацию всех 100% упаковки или товара не заплатит производитель, то кто заплатит? Население? Думаю, что это по меньшей мере несправедливо", - прокомментировал РИА Новости ситуацию заместитель директора РЭО Вячеслав Духин.
В тот же срок Минприроды, Росприродназдор, Минфин, Минпромторг и РЭО должны приготовить предложения по созданию на базе РЭО аналога немецкой частной компании "Зеленая Точка. Дуальная система" в качестве системного оператора, который обеспечивает производителям исполнение их обязательств в рамках РОП  и формирует модели финансирования раздельного сбора отходов через расширенную ответственность производителя.
"Зеленая точка" - одна из нескольких компаний, которые имеют право взимать платежи с производителей товаров и упаковки, размер этих платежей привязан к тому, насколько сложна в переработке та или иная упаковка. Собранные средства расходуются на создание и поддержание инфраструктуры раздельного сбора мусора и его последующей переработки. Таким образом, у производителей есть стимул делать упаковку более экологичной, а у людей есть возможность относить стекло, пластик, крупногабартный мусор, металл, бумагу, картон и другие полезные фракции, пригодные для переработки, в отдельные баки, за которые население не платит, а платит зеленая точка", - сказал Духин.
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