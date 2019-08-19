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РИА Новости

Володин обещал учесть мнение журналистов по фейковым новостям в агрегаторах

16:26 19.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал учесть мнение журналистов при рассмотрении вопроса о "фейковых" новостях в новостных агрегаторах.
"Давайте дождёмся октября, есть время для того, чтобы изучить более скрупулёзно все вопросы, связанные с "фейковыми" новостями новостных агрегаторов. Мы этот вопрос обязательно вынесем вам (на обсуждение), чтобы вы были знакомы с информацией, но при подготовке вопроса мы постараемся учесть ваше мнение и планируем провести встречу, в том числе с думским пулом журналистов с тем, чтобы, опираясь на вашу точку зрения, сформировать свою", - заявил Володин журналистам после заседания совета Госдумы.
Президент США Дональд Трамп
15 августа, 22:12РИА Новости
Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытке подорвать экономику США
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев ранее сообщил, что предложил директору "Яндекса" Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе, по его словам, компания скоро прояснит свою позицию. Ранее коллега Шхагошева первый зампред фракции Андрей Исаев заявил, что депутаты Госдумы в сентябре пригласят в нижнюю палату парламента представителей новостных агрегаторов, чтобы не выводить в новостные "топы" недостоверную информацию.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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