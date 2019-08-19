Володин обещал учесть мнение журналистов по фейковым новостям в агрегаторах

"Давайте дождёмся октября, есть время для того, чтобы изучить более скрупулёзно все вопросы, связанные с "фейковыми" новостями новостных агрегаторов. Мы этот вопрос обязательно вынесем вам (на обсуждение), чтобы вы были знакомы с информацией, но при подготовке вопроса мы постараемся учесть ваше мнение и планируем провести встречу, в том числе с думским пулом журналистов с тем, чтобы, опираясь на вашу точку зрения, сформировать свою", - заявил Володин журналистам после заседания совета Госдумы.