Губернатор Тартуса принял приглашение посетить Севастополь

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саада принял приглашение посетить Севастополь, которое ему передал депутат Госдумы Дмитрий Саблин в ходе визита в Сирию, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".

Ранее сообщалось, что глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии Дмитрий Саблин прибыл с визитом в САР, в ходе которого запланирована встреча с президентом республики Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.

"Саблин передал губернатору Тартуса приглашение посетить Севастополь от врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в котором предлагается в ходе предстоящего визита согласовать план мероприятий по реализации соглашения, которые придадут новый импульс этой работе на благо наших регионов и наших стран", - говорится в сообщении.

Губернатор Тартуса поблагодарил за приглашение, сказав, что будет рад знакомству с Севастополем и его новым главой. "Надеюсь, что наше соглашение будет преобразовано в ряд конкретных планов в разных сферах деятельности", - сказал он.

Как отметил Саблин, работа по воплощению в жизнь соглашения о сотрудничестве между Тартусом и Севастополем, подписанного в январе, пробуксовывала, как и реализация многих других проектов в Севастополе.

"Мы начнем конкретную работу по экономическому взаимодействию наших городов-портов. Что касается культурного и научного сотрудничества - в ближайшие дни в Тартус прибывают ученые из Севастопольского государственного университета. Они будут проводить подводные археологические работы, исследовать историю развития мореплавания и морских контактов в Средиземном и Черном морях в эпоху Античности и Средневековья. Мы помогаем им наладить отношения с курирующим археологические работы в стране управлением древностей министерства культуры САР", - сказал он.