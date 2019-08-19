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РИА Новости
Ленинградская область

Образовательные центры появятся на базе 28 сельских школ Ленобласти

16:23 19.08.2019
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© Lev DolgachovШкольницы со смартфоном
Школьницы со смартфоном
© Lev Dolgachov
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. В сельских школах Ленинградской области в новом учебном году откроются 28 центров образования цифрового и гуманитарного профиля "Точки роста"; проект реализуется за счет областного и федерального бюджетов на общую сумму 45,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, образовательные центры на базе сельских школ будут созданы во всех районах Ленинградской области. В "Точках роста" будут углубленно изучать такие предметы как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также реализовывать дополнительные общеобразовательные программы. В составе каждого центра — зона коворкинга, шахматная гостиная, медиазона, интернет-библиотека. В специально оборудованных кабинетах будут преподаваться предметы "Технология", "ОБЖ", "Информатика".

"По качеству образования Ленинградская область уверенно лидирует. Наши школьники занимают первые места на всероссийских олимпиадах, поступают в лучшие вузы страны. Очень важно, чтобы каждый талантливый ученик, вне зависимости от того, где он живет — в крупном населенном пункте или в сельской глубинке — мог получать самые современные знания по всем предметам, заниматься творчеством, расширять кругозор. Реализация нацпроекта "Образование" позволит нам создать всем без исключения наилучшие условия для учебы и саморазвития", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Представитель пресс-службы уточнил, что в 2019 году "Точки роста" начнут работать в Бору, Большой Вруде, Изваре, Кисельне, Старой Ладоге, Паше, поселке Лесное, Разметелево, Первомайском, Возрождении, Больших Колпанах, Котельском, Новом Свете, Усть-Луге, Глажево, Путилово, Алеховщине, Гостилицах, Заклинье, Горбунках, Оредеже, Винницах, поселке Плодовое, Раздолье, Старополье, Шугозеро, Нурме, Сельце. Это стало возможно благодаря тому, что в прошлом году Ленинградская область приняла участие в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на обновление материально-технической базы учебных заведений в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".
В 2020 году в Ленинградской области откроются еще 23 образовательных центра в рамках национального проекта, заключили в пресс-службе.
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