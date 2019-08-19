Образовательные центры появятся на базе 28 сельских школ Ленобласти

"По качеству образования Ленинградская область уверенно лидирует. Наши школьники занимают первые места на всероссийских олимпиадах, поступают в лучшие вузы страны. Очень важно, чтобы каждый талантливый ученик, вне зависимости от того, где он живет — в крупном населенном пункте или в сельской глубинке — мог получать самые современные знания по всем предметам, заниматься творчеством, расширять кругозор. Реализация нацпроекта "Образование" позволит нам создать всем без исключения наилучшие условия для учебы и саморазвития", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.