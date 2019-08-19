СБУ заподозрила депутата Донецкого облсовета в финансировании ополченцев

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает трех лиц, в том числе депутата облсовета Донецкой области, в причастности к поставке оборудования на шахты самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Следователи Службы безопасности Украины и прокурор Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщено о подозрении по части 2 статьи 258-5 (финансирование терроризма - ред.)", - сообщила пресс-служба.

По данным следствия, в 2018-2019 годах украинское машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование российским компаниям. "На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР". После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы в так называемую ДНР для использования на "национализированных" предприятиях", - утверждают в пресс-службе.