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РИА Новости

СБУ заподозрила депутата Донецкого облсовета в финансировании ополченцев

16:23 19.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает трех лиц, в том числе депутата облсовета Донецкой области, в причастности к поставке оборудования на шахты самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Следователи Службы безопасности Украины и прокурор Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщено о подозрении по части 2 статьи 258-5 (финансирование терроризма - ред.)", - сообщила пресс-служба.
Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак
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По данным следствия, в 2018-2019 годах украинское машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование российским компаниям. "На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР". После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы в так называемую ДНР для использования на "национализированных" предприятиях", - утверждают в пресс-службе.
Сотрудники СБ Украины задокументировали отправки оборудования на сумму почти 1,2 миллиона долларов.
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