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РИА Новости

В Москве обнаружили тело семнадцатилетнего сына чиновницы

16:18 19.08.2019 (обновлено: 16:39 19.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве нашли тело 17-летнего сына чиновницы из Владимирской области, пишет "МК".
Погибший отдыхал в квартире друга на Рязанском проспекте. Компания приняла наркотики, после чего подростку стало плохо. По словам одного из друзей, присутствовавших на вечеринке, молодой человек начал неадекватно себя вести — бегать по квартире и кричать. Приятель решил вызвать ему скорую помощь.
"Я пошел за телефоном, а (он. — Прим. ред.) в этот момент закрылся в маленькой комнате", — рассказал газете друг погибшего.
Пока врачи ехали на вызов, молодой человек покончил с собой.
По словам знакомых погибшего, он жаловался на постоянную опеку матери. Она якобы звонила ему по пять раз в день. Женщина занимает руководящую должность в отделе соцзащиты населения города во Владимирской области.
Следователи проводят проверку по факту случившегося.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Необычная новость, ребёнок чиновника наркоман. Наверняка не сам работал на складе чтобы заработать, а мама дала,ой не жалко из бюджета же деньги. Так что покайся народ российский за невинноубиенного.
19 августа, 16:59
ХоХочу официально заявить, что
12312013
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