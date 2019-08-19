В Москве обнаружили тело семнадцатилетнего сына чиновницы

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве нашли тело 17-летнего сына чиновницы из Владимирской области, В Москве нашли тело 17-летнего сына чиновницы из Владимирской области, пишет "МК".

Погибший отдыхал в квартире друга на Рязанском проспекте. Компания приняла наркотики, после чего подростку стало плохо. По словам одного из друзей, присутствовавших на вечеринке, молодой человек начал неадекватно себя вести — бегать по квартире и кричать. Приятель решил вызвать ему скорую помощь.

"Я пошел за телефоном, а (он. — Прим. ред.) в этот момент закрылся в маленькой комнате", — рассказал газете друг погибшего.

Пока врачи ехали на вызов, молодой человек покончил с собой.

По словам знакомых погибшего, он жаловался на постоянную опеку матери. Она якобы звонила ему по пять раз в день. Женщина занимает руководящую должность в отделе соцзащиты населения города во Владимирской области.