В Минске проверяют сообщения о минировании нескольких ТЦ и бизнес-центра

МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы работают в нескольких крупных торговых центрах и одном бизнес-центре Минска, сообщения о минировании которых поступили в понедельник, сообщила РИА Новости представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Ранее в МВД сообщили, что по электронной почте поступила информация о минировании в Минске зданий гостиниц, аэропорта "Минск-2" и железнодорожного вокзала "Центральный". Из гостиниц эвакуировали персонал и посетители. Также поступала информация о якобы минировании железнодорожных вокзалов во всех областных центрах страны. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено. СК возбудил уголовное дело.

"В различные организации Минска продолжают поступать сообщения об опасности. Саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы в настоящее время работают в нескольких крупных торговых центрах Минска, а также в здании бизнес-центра. Сообщения поступают на электронные ящики организаций", - рассказала Чемоданова.