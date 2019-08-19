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РИА Новости

В Минске проверяют сообщения о минировании нескольких ТЦ и бизнес-центра

16:15 19.08.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМинск
Минск
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы работают в нескольких крупных торговых центрах и одном бизнес-центре Минска, сообщения о минировании которых поступили в понедельник, сообщила РИА Новости представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Ранее в МВД сообщили, что по электронной почте поступила информация о минировании в Минске зданий гостиниц, аэропорта "Минск-2" и железнодорожного вокзала "Центральный". Из гостиниц эвакуировали персонал и посетители. Также поступала информация о якобы минировании железнодорожных вокзалов во всех областных центрах страны. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено. СК возбудил уголовное дело.
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"В различные организации Минска продолжают поступать сообщения об опасности. Саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы в настоящее время работают в нескольких крупных торговых центрах Минска, а также в здании бизнес-центра. Сообщения поступают на электронные ящики организаций", - рассказала Чемоданова.
По ее словам, сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. Чемоданова уточнила, что речь идет о торговых центрах "Галерея Минск", "Галилео", "Дана Молл", "Столица" и бизнес-центре "Рубин Плаза".
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