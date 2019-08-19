В Кемерово произошел пожар на предприятии по производству удобрений

КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости. Пожар произошел на территории производственного предприятия в Кемерово, пострадавших и угрозы населению нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Информация о возгорании на открытой территории предприятия на улице Грузовая поступила в 17.44 (13.44 мск). "По оперативным данным, в процессе ремонтных работ произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости возле холодильной установки одного из производственных корпусов на площади 10 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, речь идет о предприятии по производству минеральных удобрений "Азот", одном из крупнейших в химической отрасли страны.

Для ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 45 человек личного состава и 112 единиц техники. "По оперативным данным, пострадавших нет, угроза для населения отсутствует", – уточнили в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что пожар был ликвидирован в 18.48 (14.48 мск).