В Кемерово произошел пожар на предприятии по производству удобрений

КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости. Пожар произошел на территории производственного предприятия в Кемерово, пострадавших и угрозы населению нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.
Информация о возгорании на открытой территории предприятия на улице Грузовая поступила в 17.44 (13.44 мск). "По оперативным данным, в процессе ремонтных работ произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости возле холодильной установки одного из производственных корпусов на площади 10 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, речь идет о предприятии по производству минеральных удобрений "Азот", одном из крупнейших в химической отрасли страны.
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Для ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 45 человек личного состава и 112 единиц техники. "По оперативным данным, пострадавших нет, угроза для населения отсутствует", – уточнили в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что пожар был ликвидирован в 18.48 (14.48 мск).
АО "СДС Азот" входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира. Компания объединяет КАО "Азот" (Кемерово) и ООО "Ангарский азотно-туковый завод" (Ангарск). Компания располагает мощностями для производства более 1 миллиона тонн аммиака, свыше 1 миллиона тонн аммиачной селитры, около 600 тысяч тонн карбамида, свыше 300 тысяч тонн сульфата аммония, более 100 тысяч тонн капролактама.
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