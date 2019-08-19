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РИА Новости

Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%

16:08 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года, по оценке, составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года - на 7,2%", - говорится в докладе.
При этом реальные зарплаты, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении после роста на 2,9% в июне. Росстат пересмотрел оценку за июнь с прежних 2,3%. "Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный период", - поясняет ведомство в докладе. По сравнению с июнем реальные зарплаты в июле снизились на 7,2%.
Росстат также несколько улучшил данные по росту реальных зарплат в первом полугодии - с прежних 1,8% до 1,9%. В январе-июле рост реальных зарплат составил 2,1%.
Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,1%.
Банкомат
12 августа, 00:17РИА Новости
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835402991
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РосстатМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Фантазёры живущие в каком то своём, кабинетном измерении......
19 августа, 16:11
Арсений Понфиленко
3610101
Точность нашей статистики поражает! Даже если предположить что они анализируют бюджетников, откуда инфа по частным лавочкам коих большинство, и там зарплаты "индексируются" только когда мрот повышают, но при этом реальные зарплаты от этого неизменяются...
19 августа, 16:16
mm.j.sorokin
2420001
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