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РИА Новости

Среди похищенных пиратами у Камеруна моряков есть украинец, заявил источник

16:05 19.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среди моряков, похищенных пиратами вблизи Камеруна, помимо троих россиян есть украинец и четыре филиппинца, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь. Пока на связь пираты не вышли, судно стоит в порту Дуалы, происходит смена экипажа.
Сомалийский пират
16 августа, 19:20РИА Новости
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"Четыре филиппинца и украинец. Оставшиеся (на судне после нападения четыре моряка - ред.) филиппинцы ", - сказал источник, отвечая на вопрос о национальности остальных членов экипажа.
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КамерунРоссияУкраинаФилиппиныВ мире
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