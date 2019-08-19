В Самарской области сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием в заброшенном доме

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием в заброшенном доме в поселке Самарской области, сообщает в понедельник пресс-служба УФСБ по региону.

"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по Самарской области в одном из заброшенных домов поселка Журавлинский Сызранского района обнаружен так называемый схрон. Из него изъято два автомата Калашникова, пистолет Токарева, две гранаты, обрез ружья, около 200 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.