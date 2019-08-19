Додон выступил против политического вмешательства в решения КС

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что принял к сведению назначение председателя Конституционного суда страны, а также добавил, что на решения судей не должно оказываться политическое воздействие.

Новым председателем Конституционного суда Молдавии был избран Владимир Цуркан, который был членом Соцпартии. Председателя КС выбирают члены суда, отбор проходит путем тайного голосования. Премьер Молдавии Майя Санду считает, что назначение главой Конституционного суда представителя партии подрывает доверие к ведомству. Она также попросила судей КС сообщить, кто из них поддержал назначение Цуркана.

"Решения и выборы команды судей Конституционного Суда находятся вне сферы влияния и политического вмешательства, только таким образом мы сможем содействовать подлинной реформе правосудия, когда судьи будут политически и профессионально защищены. Как президент страны я принял к сведению решение КС, ценю профессиональные качества нового председателя КС Владимира Цуркана и рассчитываю на наиболее почетную деятельность Конституционного суда", - написал Додон на своей странице в Facebook

При этом президент отметил, что сейчас самая взвешенная позиция - это "нейтральный и беспристрастный подход к внутренним процессам КС, без личных предпочтений или публичной вражды".

Цуркан был министром внутренних дел Молдавии (1999-2001 годах), послом в России, Финляндии, Казахстане, Туркменистане, Армении. С марта 2001 до апреля 2002 года был депутатом, вновь вернулся в парламент Молдавии в 2005 году, переизбирался в 2009, 2014 и 2019 годах.