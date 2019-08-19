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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон выступил против политического вмешательства в решения КС

15:56 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что принял к сведению назначение председателя Конституционного суда страны, а также добавил, что на решения судей не должно оказываться политическое воздействие.
Новым председателем Конституционного суда Молдавии был избран Владимир Цуркан, который был членом Соцпартии. Председателя КС выбирают члены суда, отбор проходит путем тайного голосования. Премьер Молдавии Майя Санду считает, что назначение главой Конституционного суда представителя партии подрывает доверие к ведомству. Она также попросила судей КС сообщить, кто из них поддержал назначение Цуркана.
"Решения и выборы команды судей Конституционного Суда находятся вне сферы влияния и политического вмешательства, только таким образом мы сможем содействовать подлинной реформе правосудия, когда судьи будут политически и профессионально защищены. Как президент страны я принял к сведению решение КС, ценю профессиональные качества нового председателя КС Владимира Цуркана и рассчитываю на наиболее почетную деятельность Конституционного суда", - написал Додон на своей странице в Facebook.
При этом президент отметил, что сейчас самая взвешенная позиция - это "нейтральный и беспристрастный подход к внутренним процессам КС, без личных предпочтений или публичной вражды".
Премьер-министр Молдавии Майя Санду
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Цуркан был министром внутренних дел Молдавии (1999-2001 годах), послом в России, Финляндии, Казахстане, Туркменистане, Армении. С марта 2001 до апреля 2002 года был депутатом, вновь вернулся в парламент Молдавии в 2005 году, переизбирался в 2009, 2014 и 2019 годах.
В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство и назначили правительство. На следующий день Конституционный суд страны признал эти действия незаконными, а уже 15 числа пересмотрел и отменил собственные решения. В итоге 20 июня председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку, 26 июня его примеру последовали остальные судьи КС. Новый состав Конституционного суда принес присягу перед руководством республики.
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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