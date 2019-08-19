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РИА Новости

Суд признал законным мораторий на русские книги и песни в Львовской области

15:51 19.08.2019
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© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookУкраинское правосудие
Украинское правосудие
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Украинское правосудие. Архивное фото
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Верховный суд Украины признал законным введение моратория на "русскоязычный культурный продукт" во Львовской области, соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Под "русскоязычным культурным продуктом" на Украине подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке - песни, книги, фильмы, сериалы, шоу, театральные постановки итд. Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Активисты общественного движения "Украинский выбор – право народа" добились у Львовского административного суда признания противоправным и недействительным решение "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области".
"Кассационную жалобу общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" оставить без удовлетворения, кассационную жалобу Львовского областного совета удовлетворить, решение Львовского окружного административного суда от 16 января 2019 и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 в части удовлетворенных исковых требований отменить, принять в этой части требований постановление, которым в иске отказать", - говорится в решении. Согласно документу, постановление обжалованию не подлежит.
На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Ранее вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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