Суд признал законным мораторий на русские книги и песни в Львовской области

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Верховный суд Украины признал законным введение моратория на "русскоязычный культурный продукт" во Львовской области, соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Под "русскоязычным культурным продуктом" на Украине подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке - песни, книги, фильмы, сериалы, шоу, театральные постановки итд. Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Активисты общественного движения "Украинский выбор – право народа" добились у Львовского административного суда признания противоправным и недействительным решение "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области".

"Кассационную жалобу общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" оставить без удовлетворения, кассационную жалобу Львовского областного совета удовлетворить, решение Львовского окружного административного суда от 16 января 2019 и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019 в части удовлетворенных исковых требований отменить, принять в этой части требований постановление, которым в иске отказать", - говорится в решении. Согласно документу, постановление обжалованию не подлежит.

На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Ранее вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

Также запрещен ввоз на Украину ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.