В Новой Москве пьяный дебошир выстрелил в голову женщине с ребенком

Задержанный за нападение на женщину с ребенком в Новой Москве

© СК России Задержанный за нападение на женщину с ребенком в Новой Москве

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, который выстрелил в женщину с ребенком за сделанное замечание, сообщает столичное управление СК.

Инцидент произошел вечером в пятницу в поселении Сосенское на улице Александры Монаховой в Новой Москве.

© СК РФ Стоп-кадр видео нападения на женщину с ребенком в Новой Москве © СК РФ Стоп-кадр видео нападения на женщину с ребенком в Новой Москве

По данным следствия, женщина гуляла с коляской во дворе дома и сделала замечание пьяному, который шумно себя вел и приставал к прохожим.

Подозреваемый зашел в подъезд вслед за женщиной и в лифте выстрелил в нее из пневматического пистолета. Потерпевшую госпитализировали.

Вскоре мужчину задержали, уголовное дело открыто по статье "Покушение на убийство".