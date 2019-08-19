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РИА Новости

В Новой Москве пьяный дебошир выстрелил в голову женщине с ребенком

15:51 19.08.2019 (обновлено: 16:46 19.08.2019)
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© СК РоссииЗадержанный за нападение на женщину с ребенком в Новой Москве
Задержанный за нападение на женщину с ребенком в Новой Москве
© СК России
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, который выстрелил в женщину с ребенком за сделанное замечание, сообщает столичное управление СК.
Инцидент произошел вечером в пятницу в поселении Сосенское на улице Александры Монаховой в Новой Москве.
© СК РФСтоп-кадр видео нападения на женщину с ребенком в Новой Москве
Стоп-кадр видео нападения на женщину с ребенком в Новой Москве
© СК РФ
Стоп-кадр видео нападения на женщину с ребенком в Новой Москве
По данным следствия, женщина гуляла с коляской во дворе дома и сделала замечание пьяному, который шумно себя вел и приставал к прохожим.
Подозреваемый зашел в подъезд вслед за женщиной и в лифте выстрелил в нее из пневматического пистолета. Потерпевшую госпитализировали.
Вскоре мужчину задержали, уголовное дело открыто по статье "Покушение на убийство".
Следствие в суде будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Сергей Болтунов
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