В Новой Москве пьяный дебошир выстрелил в голову женщине с ребенком

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве задержали мужчину, который выстрелил в женщину с ребенком за сделанное замечание, сообщает столичное управление СК.
Инцидент произошел вечером в пятницу в поселении Сосенское на улице Александры Монаховой в Новой Москве.
© СК РФСтоп-кадр видео нападения на женщину с ребенком в Новой Москве
© СК РФ
Стоп-кадр видео нападения на женщину с ребенком в Новой Москве
По данным следствия, женщина гуляла с коляской во дворе дома и сделала замечание пьяному, который шумно себя вел и приставал к прохожим.
Подозреваемый зашел в подъезд вслед за женщиной и в лифте выстрелил в нее из пневматического пистолета. Потерпевшую госпитализировали.
Вскоре мужчину задержали, уголовное дело открыто по статье "Покушение на убийство".
Следствие в суде будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.