В Германии аттракцион закрыли из-за сходства со свастикой, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Аттракцион "Полет орла" в парке развлечений в городе Лёффинген в Германии выведен из эксплуатации после того, как посетители заметили сходство его конструкции со свастикой, сообщает телерадиокомпания Аттракцион "Полет орла" в парке развлечений в городе Лёффинген в Германии выведен из эксплуатации после того, как посетители заметили сходство его конструкции со свастикой, сообщает телерадиокомпания SWR

Сообщается, что 23-метровый аттракцион "Полет орла", окрашенный в коричневый цвет, был введен в эксплуатацию в парке развлечений "Татцмания" в немецком городе Лёффинген в начале августа. На нем установлены две конструкции с сидениями, каждое из которых украшено головой орла. При запуске аттракциона эти конструкции вращались, внешне напоминая гостям парка свастику.

Видео с аттракционом, подтверждающие сходство, начали распространяться в интернете почти сразу после начала работы "Полета орла". Администрация парка тоже узнала о впечатлениях гостей о новом развлечении.